«The White Lotus»: Vincent Cassel für Staffel vier bestätigt

Auch diese Schauspieler sind Teil von Staffel vier

Zuvor wurden bereits Helena Bonham Carter, Sandra Bernhard, Steve Coogan, Chris Messina und Marissa Long als neue Schauspieler der HBO–Serie vorgestellt. Auch Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Ari Graynor, Alexander Ludwig und AJ Michalka feiern ihr «The White Lotus»–Debüt. Weitere Schauspieler sollen noch verkündet werden. Ob Darsteller aus den vorherigen Staffeln zurückkehren, ist noch unklar. Wie üblich wechselt mit jeder Staffel der Cast. Nur Greg Hunt war in allen Seasons zu sehen.