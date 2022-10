«The Witcher»: Fans reagieren geschockt auf Henry Cavills Abgang

Am vergangenen Wochenende haben «The Witcher»-Fans eine bittere Pille zu schlucken bekommen. Über seinen offiziellen Instagram-Account machte Schauspieler Henry Cavill (39) öffentlich, dass er in der vierten Staffel der Fantasy-Serie nicht mehr als Titelfigur Geralt von Riva zurückkehren wird. Stattdessen schlüpft in den neuen Folgen fortan Kollege Liam Hemsworth (32) in die Hauptrolle. Statt sich über den ebenfalls namhaften Ersatz zu freuen, reagieren viele Anhänger der Netflix-Produktion jedoch vornehmlich geschockt auf den Abschied und die Neubesetzung.