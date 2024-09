Theater, Museen und mehr: Die besten Kulturmetropolen Deutschlands

Günstige Kinokarten und zahlreiche Museen

Bochum landet auf Rang zehn und kann unter anderem mit seinen günstigen Kinopreisen punkten. Im Durchschnitt werden in den bestbewerteten Kinos der Stadt nur 7,50 Euro für ein Ticket fällig – ein Bestwert in der Auflistung, den sich Bochum mit Platz eins des Rankings teilt. Hannover landet unterdessen in der Gesamtwertung auf Platz neun. In der niedersächsischen Landeshauptstadt ist die Theater– und Opern–Auswahl mit 11,38 pro 100.000 Einwohnern grösser als in allen anderen aufgeführten Grossstädten.