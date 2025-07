Theaterlegende Claus Peymann mit 88 Jahren gestorben

Geboren am 7. Juni 1937 in Bremen, begann Peymanns Karriere im politisch aufgeladenen Studententheater der 1960er Jahre. Der Durchbruch als Theatermacher gelang ihm in den 1970er Jahren, als er als Schauspieldirektor in Stuttgart arbeitete. Dort geriet er mit einem Spendenaufruf für die Zahnbehandlung der RAF–Terroristin Gudrun Ensslin in einen handfesten Politskandal – ein Vorfall, der exemplarisch für Peymanns Bereitschaft stand, das Theater als Ort politischer Stellungnahme zu nutzen.