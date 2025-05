Thomas Anders trauert um Naddel: «Habe sie als Mensch sehr geschätzt»

Der ehemalige Modern–Talking–Star Thomas Anders (62) trauert wie viele ihrer Wegbegleiter um Nadja Abd el Farrag (1965–2025), genannt Naddel. Auf Instagram schrieb er zu einem gemeinsamen Schnappschuss von ihm, seiner Ehefrau Claudia (53) und der Verstorbenen: «R.I.P Nadja Abd El Farrag. Wir bedauern sehr ihren viel zu frühen Tod. Ein seltenes Foto von uns Dreien aus vergangenen Zeiten.» Nadja Abd el Farrag war am Freitag in einer Hamburger Klinik an Organversagen gestorben.