Thomas Gottschalk kündigt nach TV-Abschied an: «I'll be back»

Thomas Gottschalk hatte sich am Samstagabend aus dem TV verabschiedet. Bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» (RTL) feierte er seinen vorerst letzten Auftritt in einer Samstagabendshow. Im Interview mit Günther Jauch (69) kündigte er seine Rente an und sprach davon, sich ganz aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Nach rund der Hälfte der Show erfolgte dann der grosse Moment: Unter dem Applaus des Publikums schritt der Moderator über die Treppen aus dem Studio. Den Gottschalk–Abschied verfolgten im Schnitt 2,42 Millionen Menschen.