Thomas Gottschalk trauert um früheren Bandkollegen

Weiter schrieb Gottschalk zu einem Bild des Covers ihrer Single «Rapper‹s Deutsch»: «Mit Rap hatte keiner von uns was am Hut. Trotzdem haben wir es mit dem ›grössten Irrtum der Musikgeschichte (so haben Musikkritiker unseren Song damals eingeordnet) in die Charts geschafft. Was eine Warnung für künftige Generationen hätte sein können, hat schon damals nicht funktioniert!»