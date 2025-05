Thomas Gottschalk wird 75: Die Zeiten ändern sich

Der von der Kritik genervte Thomas Gottschalk

Im Jahr 2018, zu einer Zeit, in der X noch Twitter hiess, berichtete Gottschalk im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news noch: «Ich finde Twitter toll, weil ich was raushauen kann, wenn ich dazu Lust habe. Wenn ich Opa werde, freuen sich Hunderttausend Leute und wenn ich Mist verzapfe, beschimpfen sie mich. Das gefällt mir. Und das geht alles ohne die Boulevardpresse. Das gefällt mir am allerbesten.» Vor allem für sein Verhalten gegenüber weiblichen Showgästen stand er jedoch immer wieder in der Kritik, nicht nur in der Boulevardpresse.