Thomas Kretschmann ergattert Rolle neben Anthony Hopkins

Kretschmann drehte schon mit grossen Namen

Thomas Kretschmann spielte bereits in internationalen Filmen wie «Der Pianist» (2002), «Indiana Jones und das Rad des Schicksals» (2023) oder «Jungle» (2017) mit. In letzterem stand er an der Seite von Daniel Radcliffe (35) vor der Kamera, in «Operation Walküre – Das Stauffenberg–Attentat» (2008) war er neben Tom Cruise (62) zu sehen. Anthony Hopkins übernahm in Filmen wie «Hannibal» (2001) und «Das Schweigen der Lämmer» (1991) die Hauptrolle. Für seine Verkörperung von Hannibal Lecter und seine Leistung in «The Father» erhielt er je einen Oscar als bester Hauptdarsteller.