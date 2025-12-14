Thomas Müller ist «wieder dahoam in Bayern»

Thomas Müller (36) ist zurück auf vertrautem Terrain. Der Fussball–Weltmeister von 2014 verbringt den dritten Advent in seiner bayerischen Heimat – und das ganz stilecht. Auf Instagram teilte der Offensivspieler ein Foto, das ihn strahlend beim Genuss einer Brezel zeigt. Dazu eine deftige Wurst– und Käseplatte, wie sie bayerischer kaum sein könnte.