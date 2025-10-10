Thomas Müller wird bei der Fussball-WM 2026 TV-Experte

Spekulationen über Nationalmannschafts–Rückkehr

Am Freitagmorgen hatte Müller selbst für Spekulationen über eine mögliche Rückkehr zur Nationalmannschaft gesorgt. «Big news coming up!», schrieb der Sportprofi auf Instagram zu einem Foto, das ihn beim Unterzeichnen eines Vertrags zeigt. Schnell mutmassten einige Fans, dass es sich um eine Rückkehr in die DFB–Elf handeln könnte – etwa als Spieler oder sogar Co–Trainer.