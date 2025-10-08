Thomas Müllers Ehefrau Lisa macht Praktikum in der Politik

Schon im Sommer dieses Jahres erklärte Dressurreiterin Lisa Müller (36): «Ich könnte mir vorstellen, in die Politik zu gehen.» Jetzt absolviert die Ehefrau des derzeit für die Vancouver Whitecaps auflaufenden Ex–Nationalspielers Thomas Müller (36) tatsächlich ein dreitägiges Praktikum bei Ilse Aigner (60, CSU), der Präsidentin des bayerischen Landtags, wie die «Bild»–Zeitung berichtet. Die zuvor von Müller angemeldeten Ambitionen auf eine Politikkarriere scheinen jedoch so nicht der Wahrheit zu entsprechen.