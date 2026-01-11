Thore Schölermann wird McDonald's-Chef: Ehefrau Jana ist «stolz»

Daneben setzt er nun auf ein Standbein ausserhalb der Fernsehbranche. Auf die Aufgabe als McDonald's–Filialleiter hat er sich längere Zeit vorbereitet. Im «Bild»–Interview erklärte er: «Ich habe über Monate eine richtige Ausbildung absolviert.» Wie die «Aachner Zeitung» berichtete, hat er die Filialen am Holzgraben, im Hauptbahnhof und an der Debyestrasse übernommen Der bisherige Inhaber habe seine Filialen verkauft. Thore Schölermann habe bereits einige Neuerungen eingeführt, unter anderem die Zulassung von Hunden in den Restaurants. Seine Firma, die Schölermann Gastro GmbH, sei für den Betrieb der drei Filialen zuständig.