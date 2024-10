Thore Schölermanns «taff»-Abschied: Mehr Zeit für die Familie

Thore Schölermann möchte mehr Zeit mit Familie verbringen

Erst kurz zuvor war bekannt geworden, dass der Moderator bei «taff» aufhören wird. Auf dem Instagram–Account der Sendung verabschiedete das Team sich schon am gestrigen Mittwoch. «Nach fast 13 Jahren geht unser gemeinsames Kapitel zu Ende», hiess es in dem Beitrag. «Es gibt so viel zu sagen, aber kurz gesagt: Danke! Dein Engagement und deine Leidenschaft für ‹taff› hat unser Team geprägt und du wirst in unseren Herzen bleiben. Ohne dich wäre unsere Sendung nicht das, was sie heute ist. Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute – wir werden dich vermissen!» In gut 800 Ausgaben sei er demnach zu sehen gewesen.