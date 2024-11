Thorsten Legat: Verhältnis zu Sohn Nico nach wie vor «angespannt»

Thorsten: Das ist die einzige Plattform, bei der man sich auf natürliche Weise bewähren und ein anderes Gesicht zeigen kann. Vor meinen Einzug ins Camp hatte ich eigentlich keine grossen Sorgen. Allerdings bin ich in einem gehobenen Alter, was bedeutet, dass ich mir nicht alles gefallen lasse. Ich will den anderen zeigen, dass es auch im Camp Menschen gibt, die positive Werte vertreten. Wir leben im 21. Jahrhundert, in dem man oft einfach alles so serviert bekommet, ohne etwas tun zu müssen. Das sollte jedem zu denken geben, wie wichtig es ist, an seinem eigenen Charakter und seiner Zukunft zu arbeiten.