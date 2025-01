«Three Hobbies Theory»: Ist das der Schlüssel für ein erfülltes Leben?

Malen, Reiten, ein Instrument spielen, Fussball – in der Kindheit haben die meisten Menschen eine Fülle an Hobbys. Im Erwachsenenalter kommen diese Beschäftigungen neben dem Beruf dann aber oft zu kurz. Wir nutzen unsere Freizeit, um nach der Arbeit abzuschalten, statt sich aktiv neuen oder alten Leidenschaften zu widmen. Doch genau das könnte der Schlüssel zu einem erfüllteren Leben sein. Seit einigen Jahren kursiert die «Three Hobbies Theory» als Ansatz, mehr Ausgleich und Freude in den Alltag zu bringen. Was steckt hinter der Idee und wie lässt sie sich individuell umsetzen?