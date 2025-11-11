«Thriller» wieder in den Top Ten: Michael Jackson schreibt Geschichte

Erster Trailer bricht Aufruf–Rekord

Der Name Michael Jackson ist auch durch das kommende, von Antoine Fuqua inszenierte Biopic «Michael» wieder in aller Munde. Der erste, Anfang November veröffentlichte Trailer brach sofort einen Rekord: Er erreichte laut «The Hollywood Reporter» innerhalb der ersten 24 Stunden weltweit 116,2 Millionen Aufrufe und ist damit der meistgesehene Trailer für ein Musik–Biopic in der Geschichte. Der Film soll im April 2026 in die Kinos kommen. Die Hauptrolle hat Jacksons Neffe Jaafar (29) übernommen. Im Trailer ist er bei Jacksons ikonischen Tanzschritten wie dem Moonwalk zu sehen – und auch ein Ausschnitt aus dem «Thriller»–Musikvideo wird angeteasert.