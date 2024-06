Thronjubiläum in Spanien: Auf Felipe und Letizia wartet viel Arbeit

Königreich zusammenhalten

In seiner bisherigen Amtszeit stand Felipe schon mächtig unter Beschuss. In keinem anderen Land der EU gibt es eine so grosse Separatismus–Bewegung wie in Spanien. Regionen wie Andalusien, Katalonien, Baskenland und Galicien streben nach Autonomie – und lehnen die Monarchie offen ab. Das illegal abgehaltene Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens im Oktober 2017 quittierte der König mit deutlichen Worten. In einer Fernsehansprache sprach er sich für Spaniens Einheit aus und befürwortete die Entscheidung der Regierung, die Abstimmung nicht anzuerkennen. Daraufhin gab es Kritik, dass der König seine politische Neutralität aufgegeben habe.