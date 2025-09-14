Ticket-Wucher bei ihrer Tour: Ariana Grande bezieht Stellung

Beispielsweise für den Tourauftakt werden derzeit Tickets für mehr als 44.824 Dollar angeboten, was über 38.000 Euro entspricht. Jetzt meldete sich die Sängerin selbst zu den betrügerischen Angeboten zu Wort und teilte in einer Instagram–Story mit, sie sei über die Entwicklungen auf dem Sekundärmarkt informiert. «Ich war die ganze Woche am Set, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich von den Vorfällen mit den Ticket–Wiederverkäufern erfahren habe und mich das natürlich unglaublich stört», schrieb Grande.