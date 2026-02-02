Tierschützer kritisieren Sabrina Carpenter für Grammy-Performance

Sabrina Carpenter eröffnete die Grammy–Verleihung 2026 am Sonntagabend in der Crypto.com Arena von Los Angeles mit einer spektakulären Show – und löste damit prompt einen Sturm der Entrüstung aus. Die 26–jährige Sängerin hatte sich für ihren Auftritt ein aufwendiges Flughafen–Setting bauen lassen, komplett mit einem silbernen Flugzeug als Bühnenkulisse. Doch es war nicht die imposante Inszenierung, die im Nachgang für Schlagzeilen sorgte.