Tiger Woods erneut in Autounfall mit Überschlag verwickelt

Golf–Superstar Tiger Woods (50) ist am Freitagnachmittag in einen Autounfall verwickelt worden. Das bestätigte die Polizeibehörde des Martin County. Der lokale Sender CBS–12 berichtete unter Berufung der örtlichen Feuerwehr dass es zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen war, bei der eines der Autos überschlug. Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr Ortszeit nahe der 281 Beach Road. Ein anderer Sender, WPTV, veröffentlichte zudem ein Foto vom Unfallort, das ein auf der Seite liegendes Fahrzeug zeigt.
Berichten zufolge befindet sich eine Person nach dem Unfall in stabilem Zustand, eine weitere lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab. Laut der Feuerwehr von Martin County wurde niemand ernsthaft verletzt. Während der Sender CBS keine Angaben zum Zustand von Woods machte, berichtete TMZ Sports unter Berufung auf einen Augenzeugen, es habe keine offensichtlichen schweren Verletzungen gegeben – Woods habe demnach einen unverletzten Eindruck gemacht. Das Sheriff–Büro von Martin County erklärte, der Vorfall werde derzeit untersucht. Der Unfall ereignete sich in Jupiter Island im US–Bundesstaat Florida.
Woods war in mehrere Autounfälle verwickelt
Bereits im Februar 2021 war Woods in einen Autounfall mit Überschlag verwickelt. Den Behörden zufolge verlor Woods bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Geländewagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er erlitt schwere Verletzungen am rechten Bein.
Damals mussten Feuerwehr und Rettungskräfte des Los Angeles County den Golfstar aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Er wurde anschliessend ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Die Behörden erklärten, es gebe bei diesem Unfall keine «Anzeichen für eine gesundheitliche Beeinträchtigung» und fügten hinzu, der Unfall sei «ein reiner Zufall» gewesen.
2017 wurde Woods wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen – erneut in Jupiter, Florida. Laut dem damaligen Polizeibericht schlief er im Fahrzeug ein und «musste geweckt werden». Kurz darauf wurde Woods freigelassen. In einer öffentlichen Erklärung entschuldigte er sich anschliessend bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans für den Vorfall.