Tiger Woods wird 50: Sein privates Glück mit der Trump-Ex

Der Unfall 2021 – und die Frage nach dem endgültigen Ende

Doch Woods ist ein Kämpfer. 2019 feiert er eines der grössten Comebacks der Sportgeschichte. Nach Jahren voller Operationen und Eskapaden gewinnt er erneut das Masters – ein kurzer Triumph. Denn setzt er abermals alles auf eine Karte. Im Februar 2021 überschlägt sich Woods in Los Angeles mehrfach mit seinem SUV. Er fährt doppelt so schnell wie erlaubt und riskiert sein Leben. Die Verletzungen am rechten Bein sind schwer. Ärzte müssen ihn notoperieren. Lange ist unklar, ob Woods je wieder ohne Hilfsmittel wird gehen können. Er selbst sagt lediglich aus, er konzentriere sich «auf meine Erholung und meine Familie». Und tatsächlich: Woods kehrt zu ausgewählten Golf–Turnieren auf das Grün zurück, wenngleich seine Starts heute eher symbolischen Charakter haben.