TikTok-Star Jana Crämer: Das will sie mit dem Lipödem-Buch erreichen

Eine Heldin, die Mut macht

«Die Diagnose Lipödem ist für viele Betroffene, als würde ihnen der Boden unter den Füssen weggezogen», erklärt Crämer ihre Motivation. Sie wollte das «Leben einer Heldin» erzählen, die trotz der Diagnose über sich hinauswächst. Eine Hauptfigur, die «beweist, dass Lipödem nichts ist, wofür man sich schämen muss». Der Autorin war wichtig zu zeigen, dass der Umgang mit der Krankheit leichter werden kann – nicht weil die Umstände einfacher werden, sondern weil Betroffene diese besser meistern können.