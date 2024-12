Til Schweiger zurück in Hollywood: Er spielt in Serie «Fatal Game» mit

Für Til Schweiger, der unter anderem durch Kinofilme wie «Manta, Manta», «Der bewegte Mann» und «Knockin‹ on Heaven›s Door» in Deutschland bekannt wurde, ist es nicht das erste internationale Projekt. Der Schauspieler und Regisseur war etwa bereits in «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» (2024), einer Action–Spionagekomödie des britischen Filmemachers Guy Ritchie (56) zu sehen, und spielte auch in «Inglourious Basterds» (2009) von US–Kultregisseur Quentin Tarantino (61) oder an der Seite von Angelina Jolie (49) in «Lara Croft: Tom Raider – Die Wiege des Lebens» (2003) mit.