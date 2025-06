«Till Tonight»: Till Reiners verspricht entspannte Sommer-Late-Night

Mit «Till Tonight» startet das ZDF am 20. Juni seine Sommer–Late–Night mit Till Reiners (40). In den kommenden zwei Monaten lässt der Duisburger Comedian jeden Freitagabend ab 23 Uhr die Woche ausklingen, bereits ab 20 Uhr ist die neue Folge in der ZDF–Mediathek abrufbar. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verspricht Reiners eine «entspannte Sommer–Late–Night, die wirkt wie ein angenehmes Zusammensein mit guten Freunden».