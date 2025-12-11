«Time»-Magazin kürt KI-Pioniere zu «Personen des Jahres 2025»

Historische Einordnung der Auszeichnung

Die Wahl zur «Person of the Year» ist keine Auszeichnung im klassischen Sinne, sondern würdigt jene Person oder Gruppe, die – im Guten wie im Schlechten – den grössten Einfluss auf die Ereignisse des Jahres hatte. 1982 hatte «Time» erstmals ein unbelebtes Objekt geehrt: «The Computer» wurde damals zur «Maschine des Jahres» erklärt, als PCs in Millionen amerikanischer Haushalte Einzug hielten. 2006 folgte «You» – eine Würdigung der Nutzer des World Wide Web und der aufkommenden Content–Creator–Kultur.