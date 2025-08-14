Timon Krause bei «Bares für Rares»: Kleiner Trick für den guten Zweck

1.210 Euro für den guten Zweck

Auch den Händlern der Show präsentierte Krause einen kleinen Trick, sprach zuvor aber genau das an, was sich mancher in der Runde gedacht haben könnte. Menschen seien «schon die ganze Zeit besorgt» gewesen, dass er zu «Beeinflussung, Manipulation» greifen könnte. «Wird so natürlich nicht passieren, hoch und heilig versprochen», sagte der Mentalist zu Gelächter im Raum.