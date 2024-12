Timothée Chalamet verwirrt mit bizarrer Livestream-Performance

Was das Video ausdrücken soll, ist nun die grosse Frage, der auch die Follower in den Kommentaren ratlos gegenüber stehen. «Mädchen, was war das?», fragen sie oder auch «Also was zur Hölle passiert hier?» Andere wundern sich über den Text, mit dem der Schauspieler das Video geteilt hat: «Timmy's Livestream, der um 3:16 Uhr nachmittags am 23.12.2024 gesendet wurde». Dazu schreibt ein Follower: «Wie er die Bildunterschrift postet als wäre es ein Fanaccount». Andere fragen, warum er von sich in der dritten Person spricht. Bisher war nicht ersichtlich, dass der Account von jemand anderem bedient werden könnte als Chalamet selbst.