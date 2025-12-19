Timothy Peach über «Traumschiff»-Dreh: «Das Meer war meine Therapie»

Doch die schweren Zeiten sind für Peach noch nicht ganz vorbei. Vor wenigen Wochen starb auch sein Vater. «Es war ein bewusster Abschied. Ich durfte ihn auf seinem letzten Weg begleiten, was trotz allem schön war», sagt der Schauspieler. Kurz vor Silvester ist die Beerdigung, und am 2. Januar geht es für ihn wieder auf Reisen – «fast genau wie im letzten Jahr mit dem ‹Traumschiff›. Es gibt viele Parallelen, und vielleicht ist das auch ein Zeichen für einen neuen Anfang», sagt er mit einem Lächeln.