Timur Ülker: Waxing-Panne vor der Reise ins Dschungelcamp

Den Waxing–Vorgang dokumentierte er in einem Clip auf Instagram, in dem er sich zunächst selbst die Wachsstreifen abzog. 30 Minuten vor seiner Abreise begann er einer Einblendung zufolge damit, sich die Haare zu entfernen. Immer wieder schreit Ülker im Video schmerzerfüllt auf, als Steinhof die Streifen ruckartig abreisst. «Ah, das kann ich nicht», erklärt er seiner Partnerin. «Los, los, los», treibt diese ihn jedoch an. Während des Waxings versichert sie ihm zudem, dass sie genügend Wachsstreifen hätten. «Übrigens, Waxing Streifen haben nicht gereicht», betitelte er im Anschluss das Reel.