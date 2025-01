Tippi Hedren wird 95: So süss gratuliert Tochter Melanie Griffith

Alfred Hitchcock machte sie berühmt – aber soll sie auch terrorisiert haben

Tippi Hedren begann ihre Karriere in den 1950er Jahren als Model in New York City, internationale Anerkennung erlangte sie jedoch erst in den 1960er Jahren durch die Alfred–Hitchcock–Filme «Die Vögel» (1963) und «Marnie» (1964). Für den erstgenannten Film wurde sie 1964 bei den Golden Globes als vielversprechendste Newcomerin ausgezeichnet. In ihren 2016 erschienen Memoiren offenbarte sie jedoch, dass sie unter der Zusammenarbeit mit dem berühmten Kult–Regisseur (1899–1980) sehr gelitten habe. Der Brite soll sie am Set beider Filme mehrfach sexuell genötigt haben. Weil sie sich ihm verweigerte, soll er dann ihrer Karriere geschadet haben. Er habe seine Machtposition schamlos ausgenutzt.