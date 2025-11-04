Tipps zur Kommunikation mit gehörlosen Menschen

Jason Giuranna steht von Kindesbeinen an auf der Bühne. Neben dem Magazin «Sehen statt Hören» moderiert er auch die Sendung «Jason und die Haustiere» für den KiKA – ebenfalls in Gebärdensprache. Am 3. und 4. November gab er sein Seriendebüt bei «Dahoam is Dahoam». In den beiden Episoden, die auch in der ARD–Mediathek abrufbar sind, gerät er im fiktiven Lansing in einige typische Alltagssituationen mit Hörenden. Darin wird deutlich, dass Kommunikation mit Gehörlosen auch ohne Gebärdensprache möglich ist.