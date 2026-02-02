Tochter feiert 16. Geburtstag: Oliver Pocher teilt süsses Kinderfoto

Oliver Pocher (47) hat bei Instagram einem besonderen Menschen in seinem Leben zum Geburtstag gratuliert: Seine einzige Tochter wird 16 Jahre alt. Dazu veröffentlichte der Comedian ein Kinderfoto seiner Erstgeborenen, die aus der Ehe mit Alessandra Meyer–Wölden (42) stammt. Auf dem Schnappschuss drückt der 47–Jährige dem kleinen Mädchen einen Kuss auf die Wange. «Es ist einfach so unglaublich, wie die Zeit vergeht», schreibt er in seinem Beitrag.