Tochter ist da: Wiz Khalifa ist Vater geworden

Wiz Khalifas (36) Tochter wurde geboren. Die Partnerin des US–Rappers, Aimee Aguilar, veröffentlichte bei TikTok einen Clip, in dem sie erklärt: «Ich habe heute vor genau einer Woche entbunden. Und so sieht mein Bauch derzeit aus.» In dem Video zeigt sie ihren noch gewölbten Bauch in die Kamera und erklärt ihren Followern, welche Pflege sie für ihren After–Baby–Body verwendet. Des Weiteren erzählt sie, dass sie noch nicht trainieren könne, da sie nach der Geburt genäht werden musste und sie noch ein oder zwei Wochen warten werde, «bevor ich etwas Anstrengendes für meinen Körper mache».