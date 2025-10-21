Tochter teilt emotionale Momente: Joe Biden beendet Strahlentherapie

Eine Sprecherin Bidens bestätigte gegenüber CBS News: «Er hat heute die Glocke geläutet.» Dies markiere das Ende der Strahlenphase, bedeute aber laut seinem Büro nicht das Ende der gesamten Krebstherapie. Weitere Behandlungen, darunter eine laufende Hormontherapie, sind Teil des Plans. ABC News bestätigte ebenfalls, dass Biden seine Strahlentherapie am 20. Oktober abgeschlossen hat. Von einer vollständigen Genesung oder Heilung könne derzeit aber keine Rede sein.