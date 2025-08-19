Tochter von Mehmet Scholl liebt offenbar FC-Bayern-Profi Tom Bischof

Als Tochter von Mehmet Scholl ist Josefine Scholl quasi seit ihrer Geburt mit dem FC Bayern verbunden. Der Mittelfeldspieler spielte von 1992 bis 2007 für den Verein und prägte mit 21 Titeln, darunter acht Bundesliga–Meisterschaften und einem UEFA–Pokal, eine ganze Ära. Jetzt knüpft die 17–Jährige auf ihre eigene Weise eine Verbindung zum Rekordmeister – nicht auf dem Rasen, sondern privat.