Tochter von Michael Jackson heiratet: Paris Jackson hat sich verlobt

Paris Jackson (26) hat sich offenbar mit ihrem Partner Justin Long verlobt. Das Paar soll seit mehr als zwei Jahren liiert sein. Die 26–Jährige teilte auf Instagram zum Geburtstag ihres Partners eine Reihe von Schnappschüssen aus ihrem bisherigen Beziehungsleben. Auf einem der Bilder ist Long zu sehen, wie er vor seiner Freundin auf die Knie geht und eine Ringschachtel in der Hand hält. In ihren Storys zeigt sie weitere Bilder des Antrags, etwa eine Nahaufnahme davon, wie er ihr den Ring an den Finger steckt.