Tochter von MS-kranker Christina Applegate: «Schwer sie so zu sehen»

«Ich fühle mich unglaublich schuldig»

Christina Applegate, die Sadie mit ihrem Ehemann Martyn LeNoble (55) im Januar 2011 bekam, sagte in der Podcast–Folge, dass sie sich als Elternteil oft schuldig fühlt, wenn sie schwierige Tage aufgrund ihrer Krankheit hat. «Ich möchte nicht, dass du jemals das Gefühl hast, dass ich nicht in der Lage bin, deine Beschützerin, deine Mutter zu sein», sagte die Schauspielerin zu ihrer Tochter. «Ich liebe dich, ich möchte dir Essen machen, ich möchte es dir bringen, ich möchte all diese Dinge tun. Und ich tue es, wenn ich kann, und ich fühle mich unglaublich schuldig, wenn ich es nicht kann.»