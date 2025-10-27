«Tod in Venedig»-Star Björn Andrésen mit 70 Jahren verstorben

In den 80er–Jahren kehrte Björn Andrésen in seine Heimat zurück. Er spielte in den folgenden Jahrzehnten in diversen Filmen und Serien wie in «Mankells Wallander» mit, ohne auch nur ansatzweise an den früheren Ruhm heranzukommen. 2019 hatte Björn Andrésen noch einmal einen grossen Auftritt. Im gefeierten Horrorfilm «Midsommar» spielt er den Dorfältesten einer heidnischen Kommune, der sich von einer Klippe stürzt, weil er zu alt geworden ist.