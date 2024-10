Tod von Liam Payne: Anti-Drogen-Behörde warnt vor «Pink Cocaine»

Ein ehemaliger Mitarbeiter der US–Anti–Drogen–Behörde Drug Enforcement Administration (DEA) bezeichnete den Cocktail als eine Art «billige Partydroge». Der Mix wird in der Metropole offenbar in der Drogenszene auch mit dem Rapper Sean Combs in Verbindung gebracht. Quellen aus dem New York City Police Department sprachen davon, dass der Cocktail auf der Strasse auch «Diddy Drug», also «Diddy–Droge», genannt werde. «Pink Cocaine» fand laut Berichten in einer Klage gegen den 54–Jährigen, dem unzählige mutmassliche Opfer sexuelle Übergriffe vorwerfen und der im September verhaftet wurde, Erwähnung.