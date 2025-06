Tod von Matthew Perry: Arzt bekennt sich schuldig

Ein Arzt, dem vorgeworfen wird, Matthew Perry (1969–2023) kurz vor dessen Tod das Schmerz– und Narkosemittel Ketamin besorgt zu haben, will sich offenbar schuldig bekennen. Dr. Salvador Plasencia hat US–Medienberichten zufolge zugestimmt, sich in vier Fällen des Vertriebs von Ketamin schuldig zu bekennen, heisst es demnach in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft. Ihm droht eine Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis.