Tod von Tatiana Schlossberg: Maria Shriver kann es «nicht begreifen»

Trauer um ihre «süsse, geliebte Tatiana»

«Ich kehre heute an diesen Ort zurück, um meiner süssen, geliebten Tatiana, die heute diese Erde verlassen hat, Tribut zu zollen», schreibt Shriver zu mehreren Bildern von Schlossberg. «Ich kehre an diesen Ort zurück, um ihrer liebevollen und unterstützenden Familie, die zusammenkam und alles tat, was sie tun konnte, um ihr zu helfen, Tribut zu zollen und sie zu ehren.» Sie kehre aber «mit gebrochenem Herzen» zurück, «weil Tatiana das Leben liebte». Schlossberg habe «höllisch gekämpft».