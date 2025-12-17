Todesfall Matthew Perry: Sein Ketamin-Arzt zu Hausarrest verurteilt

Der Arzt war einer von fünf Personen, die im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit dem Tod des «Friends»–Stars angeklagt wurden. Im Gegensatz zu seinem Komplizen, der Anfang Dezember zu knapp drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, kam der nun verurteilte Arzt mit einer deutlich milderen Strafe davon. Neben dem Hausarrest steht er drei Jahre unter Bewährungsaufsicht und muss 300 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.