Todesursache bestätigt: Daran starb Musikproduzent Jack White

Vom Fussballspieler zum Hitproduzenten

Jack White, der mit bürgerlichem Namen Horst Nussbaum hiess, war einst zunächst als Fussballspieler, unter anderem für die PSV Eindhoven, bekannt geworden. Dann fand er jedoch zur Musik und feierte dort grosse Erfolge. Er wirkte unter anderem an Schlager–Hits wie «Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben» von Jürgen Marcus und Tony Marshalls «Schöne Maid» mit. Der internationale Durchbruch gelang ihm in den 1980er–Jahren. Mit Laura Branigan produzierte er «Gloria» und «Self Control», beide Songs schafften es sogar in die Top Ten der US–Charts.