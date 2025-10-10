Todesursache von Joan Kennedy bekannt: Sie starb an Folgen von Demenz

Neben diesen persönlichen Tragödien war die Ehe von Joan und Ted Kennedy immer wieder von Krisen geprägt. Auch diese führten dazu, dass Joan Kennedy begann, stark zu trinken. «Manchmal trank ich, um mich weniger gehemmt zu fühlen, um mich bei Partys zu entspannen», sagte sie 1978 zu «People». «Ein anderes Mal trank ich, um Unglück auszublenden, um meine Sorgen zu ertränken.» Sie suchte Hilfe und begann eine Behandlung im Rahmen des Zwölf–Schritte–Programms der Anonymen Alkoholiker. Ihr Kampf um ein nüchternes Leben wurde in den folgenden Jahren wiederholt öffentlich thematisiert.