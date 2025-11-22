«Tödliches Spiel»: Live-Krimi mit Prahl, Liefers und Kaulitz

Die Herausforderung für alle: Improvisation auf höchstem Niveau. «Man begibt sich auf glattes Eis, und alles ist möglich», beschreibt Ochsenknecht die Situation. Regisseur Nils Willbrandt, der bereits mit Prahl und Liefers beim Münster–«Tatort» zusammenarbeitete, setzt auf Lebendigkeit statt Perfektion. «Unsere Schauspieler wagen sich aufs Glatteis, auf dem wir dann alle an diesem Abend miteinander stehen [...] Scheitern ist sicher Teil dieser Arbeit. Etwas gewinnen aber auch», erklärt er sein Konzept. Die Schauspieler wurden intensiv in ihre Rollen eingearbeitet, ohne jedoch ein klassisches Drehbuch in der Hand zu halten. Regisseur Willbrandt setzt auf intensive Figurenarbeit: «So viel Freiheit wie möglich, so viel Kontrolle wie nötig.»