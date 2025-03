Tokio Hotel: Alles Infos zur Europa-Tournee

Hinzukommen zwölf weitere Liveshows in ganz Europa: Am 9. März machen Tokio Hotel Halt in Brüssel, am 10. März Paris und am 12. März in Madrid. Danach folgen Auftritte in Barcelona (13. März), Mailand (15. März), Zürich (16. März), Wien (18. März) und Warschau (19. März). Nach dem Zwischenstopp in Hannover geht es für die Band weiter nach London, wo sie am 24. März spielen werden. Einen Tag später geht es weiter im niederländischen Tilburg. Ihren Tour–Abschluss feiern die Musiker nach einem Auftritt in Stockholm am 30. März am 1. April in Helsinki.