Tom Cruise: Ehren-Oscar für den ewig Getriebenen

1996 startet Cruise seine Action–Ära mit der «Mission: Impossible»–Reihe. Als Ethan Hunt wird er zum US–amerikanischen James Bond. Er kämpft auf fahrenden Zügen, springt aus Helikoptern und häng an Wolkenkratzern. Kein Double. Kein Trick. Nur Adrenalin, Wille und Perfektion. Kollege Matt Damon (55) wird nicht müde, die Anekdote über Tom Cruise–Stunt–Besessenheit zum Besten zu geben: «Wir sassen zusammen beim Abendessen. Er erzählte mir von seinem Stunt in ‹Mission: Impossible›, als er aussen am Hochhaus hinunterrennt. Er sagte: ‹Ich habe 15 Jahre lang von dieser Szene geträumt. Ich ging zu unserem Stunt–Koordinator und erzählte ihm, was ich plane. Doch der sagte: ›Das kannst du nicht machen, zu gefährlich.' Also schaute ich mich nach einem anderen Stunt–Koordinator um.»