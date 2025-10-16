Tom Cruise und Ana de Armas sollen sich getrennt haben

Grosse Ehre für Tom Cruise

Unterdessen kann sich Tom Cruise über eine grosse berufliche Ehre freuen. Die für die Verleihung der Oscars zuständige Academy of Motion Picture Arts and Sciences hatte mitgeteilt, dass der Star aus «Top Gun» oder «Mission: Impossible» nach mehr als 40 Jahren im Filmgeschäft mit einem Goldjungen geehrt wird. Der Hollywoodschauspieler ist eine von mehreren Personen, die im November einen Ehrenoscar für ihr Lebenswerk erhalten sollen.