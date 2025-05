Tom Cruise und Kollegen: Gruppenselfie an der Croisette

Bei der Weltpremiere von «Mission: Impossible – The Final Reckoning» während der Filmfestspiele in Cannes setzte Tom Cruise (62) nicht nur filmisch ein Highlight: Gemeinsam mit seinen Co–Stars versammelte sich der Hollywoodstar am Mittwochabend auf den berühmten roten Stufen der Croisette zu einem riesigen Gruppenselfie.